Иосиф Пригожин не смог позволить себе дом на Рублевке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Продюсер потратил два года на поиск подходящего жилища и отсмотрел за это время порядка 500 объектов.

Продюсер Иосиф Пригожин не смог купить себе недвижимость в Подмосковье, хоть и присматривал себе дом целых два года. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Продюсер отметил, что если за границей он с Валерией может жить в любых обстоятельствах, то в России статус обязывает. В связи с этим он пытался подобрать дом в элитных районах Подмосковья — на Рублевском или Новорижском шоссе. Но цены оказались запредельными, а качество — не соответствующим. Более того, большинство домов выглядят безвкусно, да еще и спрятаны за высокими заборами. Все это — показатель отсутствия культуры.

«У нас есть несуразные дома, они выглядят иногда безобразно. За многие годы мы так вкус и не заработали. Есть исключительные вещи, которые стоят бешеных денег. Мы недавно только научились строить: технологии, умные дома… У нас ценовая политика складывается следующим образом: спрашиваешь, почему цена тысяча долларов, а в ответ: „А потому, что я так хочу“. Вот это отсутствие культуры. У нас чересчур рыночная экономика в части подмосковных домов. Цены просто не соответствуют уровню, качеству и месту дислокации», — считает Пригожин.

Продюсер отметил, что за время долгого поиска дома он и Валерия нашли только один вариант, но стоил он порядка восьми миллионов долларов, а его красная цена — 3,5 миллиона.

«Кто-то пришел, заплатил такие деньги. Но дом просто не соответствует ни уровню, ни качеству, ни по мебели, ни по месту положения, ни по охраняемости. Вот даже в Дубай прилетаешь, смотришь объект и понимаешь, что там уровень отделки просто космический», — пояснил продюсер.

В общей сложности поиски жилья в Подмосковье заняли у продюсера целых два года. За это время он просмотрел порядка 500 домов, но все усилия оказались тщетными. В итоге артист пришел к выводу, что дом в Швейцарии — это более разумное и выгодное приобретение по всем параметрам: цена, качество, архитектура, технологии, коммунальные платежи.

«Я если что-то делаю, то от души. Если Валерия поет, то от души и для души, чтобы было всем хорошо. А у нас делают лишь бы нажиться. <…> Я каждый день хотя бы один-два дома смотрел в Подмосковье течение двух лет. Пытался что-то себе найти по вкусу, что называется. А когда ты попадаешь на какой-то кошмар… Как может 15-17 соток стоить 12 миллионов долларов. Без бассейна… Ну, существует инфраструктура внутри, все зависит, перегретые цены всегда были. Поэтому у нас появился дом в Швейцарии», — сказал шоумен.

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