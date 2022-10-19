Как булыжник: прыжок с моста чуть не стоил парашютисту жизни

У спортсмена в США после прыжка с моста не раскрылся парашют

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

В момент, когда бейсджамперы хотели выполнить эффектный трюк, у одного из них не сработал основной парашют.

Леденящие душу кадры сняли зрители фестиваля Бридж-Дэй, который ежегодно проходит в США. Экстремалы устроили прыжки с моста Нью-Ривер-Гордж в Западной Вирджинии, его высота - почти 270 метров.

В момент, когда бейсджамперы хотели выполнить эффектный трюк, у одного из них не сработал основной парашют. Он рухнул на купол товарища по команде и оба камнем полетели вниз.

Лишь в последний момент у первого спортсмена развернулся параплан и он вырулил к берегу, а вот второй все же рухнул в воду. К счастью, он не получил серьезных травм, из воды его вытащили подоспевшие спасатели.