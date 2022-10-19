Путин отметил важность денежного обеспечения мобилизованных россиян

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Совет безопасности обычно — в закрытом режиме. В этот раз, открывая заседание, президент обращается ко всем россиянам.

Итак, важные решения президента, о которых он объявил на заседании Совбеза. Одно из них: на территории Центрального федерального округа, в том числе и в Москве, вводится уровень повышенной готовности. Что это значит?

Усиливается охрана общественного порядка. Под особым контролем военные, государственные и специальные объекты. На особый режим работы переходят структуры, которые отвечают за функционирование транспорта, коммуникаций, связи и объектов энергетики.

Также предусмотрено ограничение движения автомобилей и осуществление их досмотра. Этот режим предусмотрен и в Южном федеральном округе. Но это не все. Президент ввел военное положение в четырех новых регионах — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Николай Иванов подробнее.

Красная папка на столе. Две шариковые ручки. Совет безопасности обычно — в закрытом режиме. В этот раз, открывая заседание, президент обращается ко всем россиянам.

«В ходе референдума жители Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей твердо и однозначно выразили свою волю, они хотят быть вместе с Россией. Конституционный закон о принятии в состав РФ четырех новых регионов вступили в силу. Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергая любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди, неонацисты используют откровенно террористические методы диверсий на объектах жизнеобеспечения. Украинскими спецслужбами был организован взрыв на Крымском мосту. Нами пересечены теракты и в других регионах России, в том числе в местах массового пребывания людей отношения людей транспорта, энергетики. Хочу подчеркнуть, в том числе и объектов ядерной энергетики», — сказал Путин.

В четырех субъектах России — в Херсонской, Запорожской областях, под Донецком и Луганском — идут бои. Из Херсона в эти минуты вывозят жителей. Президент предлагает юридически зафиксировать реальное положение дел.

«Напомню, что в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожских областях, до их вступления в состав России, действовал режим военного положения. Необходимо оформить режим в рамках РФ», — сказал он.

Военное положение вводится только в этих четырех регионах. Особый правовой режим, который четко определяет, что должны делать гражданские, а что — военные. При этом Владимир Путин предлагает дать дополнительные полномочия главам всех российских регионов. Учитывая, с какими угрозами приходится сталкиваться сегодня.

«Высшие должностные лица субъектов федерации должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержание общественного порядка. Повышение устойчивости работы экономики, промышленности, налаживанию и расширению выпуска продукции, необходимой для СВО. Для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы», — сказал Путин.

Своего рода штаб будет создан и в правительстве. Координационный совет. Его возглавит премьер Мишустин. В условиях специальной операции все должно работать, как часы.

«Мы гордимся каждым, кто сегодня поступает на военную службу. Выполняет свой долг о защите отечества. И все наши воины, какие бы задачи они не выполняли, должны быть обеспечены всем необходимым, это касается оборудования казарм и мест дислокации, бытовых условий, экипировки и снаряжения, питания и медицинского обслуживания. У нас есть все возможности для того, чтобы решать все возникающие здесь вопросы, а они есть, на современном и достойном нашей страны уровне», — сказал Путин.

«Возникающие вопросы» президент тоже назвал. Прежде всего, речь — о денежном довольствии мобилизованных.

«Сегодня мной подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. Особо подчеркну, включая период подготовки и обучения личного состава», — сказал Путин.

Безопасность каждого из нас зависит от того, насколько быстро все уровни власти будут реагировать на новые вызовы. Здесь просто исключены любые проволочки и кривотолки.

«Уважаемые коллеги, мы работаем над решением очень сложных, масштабных задач по обеспечению безопасности и надежного будущего России, по защите наших людей. Кто сегодня на передовой, проходят подготовку на полигонах и в учебных центрах должны чувствовать нашу поддержку, знать, что за ними огромная, великая страна, единый сплоченный народ. Нужно быть постоянно в контакте с людьми, предприятиями, трудовыми коллективами. Мы будем работать напряженно, стабильно, ритмично, но дополнительная координация и концентрация усилий на наиболее важных приоритетных направлениях востребована», — сказал Путин.

Что касается указа о военном положении в четырех регионах России — документ теперь должен рассмотреть Совет Федерации. А после — Россия известит Организацию Объединенных Наций. Таков порядок.