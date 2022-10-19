В Индонезии пожар обрушил купол столичной мечети

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jakarta Fire Department; 5-tv.ru

Пламя охватило здание Большой мечети Исламского центра.

Крупный пожар в столице Индонезии Джакарте стал причиной шокирующего события. Пламя охватило здание Большой мечети Исламского центра.

Огонь разбушевался настолько, что купол мечети буквально рухнул на землю. Информации о пострадавших пока не поступало, но на тушении уже задействовано десять пожарных расчетов.

Ранее 5-tv.ru показывал последствия пожара, вспыхнувшего в результате крушения Су-34 в Ейске.