Психолог в наушнике: Моргенштерн* раскрыл правду об интервью с Собчак

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У рэпера начались проблемы после того, как в интервью он усомнился в необходимости отмечать День Победы.

Рэпер Моргенштерн* заявил, что не может вернуться в Россию из-за скандального интервью с телеведущей Ксенией Собчак. По его словам, ей помогает надавить на гостя квалифицированный психолог, который подсказывает вопросы в микронаушнике. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «Вписка».

«Эта фигура, которая повлияла на то, что я теперь не могу вернуться в свою страну. Чтобы вы понимали, как проходит интервью с Собчак. С ней ездит команда специалистов, квалифицированный психолог-журналист, который по микронаушнику ей подсказывает все в уши», — сказал он.

Артист добавил, что этот психолог подсказывает компрометирующие вопросы. Он подчеркнул, что даже создавшийся образ Собчак — не ее заслуга, а ее команды.

Проблемы у музыканта начались после того, как в интервью Собчак он усомнился в необходимости отмечать День Победы. После этого ему пришлось уехать из России. Рэпер переехал в Дубай в ноябре 2021 года. Из-за этого он продал почти всю недвижимость и бизнес в РФ. Здесь против против него было возбуждено административное дело о пропаганде наркотиков.

Как ранее писал 5-tv.ru, Моргенштерн рассказал о тяжелой жизни в другой стране.

* — признан в России иноагентом.