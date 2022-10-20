Иосиф Пригожин раскрыл тайну стоимости своего дома в Швейцарии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

По меркам России такое жилье — роскошь. По меркам зарубежья — чуть ли не бюджетный вариант.

Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал, сколько примерно стоит его загородный дом в Швейцарии. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru он отметил, что по цене это выйдет как трехкомнатная квартира в одном из жилых комплексов столицы. По меркам России — это роскошь, по меркам зарубежья — чуть ли не бюджетный вариант.

«Она стоит, блин, как трехкомнатная квартира, извините, в Москва-Сити. Мы ее приобретали когда-то в 2004–2005 году. И то — не потому, что нам хотелось туда идти. Причина была простая: учились дети. Навещать их регулярно — очень сложно. А объект недвижимости в Подмосковье купить было невозможно, потому что деньги неподъемные», — пояснил Иосиф Пригожин.

Продюсер также признался, что содержать дом в Швейцарии выгоднее, чем в Подмосковье — даже при максимальном курсе валюты. При этом в зарубежном жилище есть все необходимые условия для комфортного проживания. Хотя самому продюсеру много не надо — была бы кухня, да гостиная на первом этаже.

«Я вот в Швейцарии на втором этаже за 18-20 лет был два раза. Я люблю вообще одноэтажный домик. <…> Я люблю большую гостиную, большую спальню. Больше мне ничего не надо. Сейчас строить очень тяжело. Я бы построил себе гостевую спальню, одну спальню для себя и большую гостиную. Понимаете? Где можно было бы гостей принимать — как в ресторане», — признался супруг певицы Валерии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иосиф Пригожин поделился планами на дом в Швейцарии на фоне антироссийских санкций.