Недорого и надолго: почему россияне «замораживают любовь»

Фото: www.globallookpress.com / David Oxberry

Сейчас мужчины стали задумываться о продолжении рода и о том, как надежнее сохранить свой генетический код.

После объявления 21 сентября о частичной мобилизации многие россияне побежали не за границу или в магазин, а в банки спермы, чтобы сохранить биоматериал. Видимо, на всякий случай.

«У нас сотрудники работали без выходных. Некоторых даже пришлось временно перевести из других отделений на прием граждан», — рассказал руководитель банка репродуктивных клеток Автандил Чоговадзе.

Он добавил, что клиентов уже пришло в 10 раз больше, чем обычно. Если раньше записывалось порядка 20 желающих в месяц, то после 21 сентября — по 10-15 человек в день. Об этом пишет KP.RU.

Заморозить свое потенциальное потомство можно по доступной цене — около 15 000 рублей. Еще около 5 000 рублей стоит годовое обслуживание. Биоматериал может храниться в жидком азоте хоть десять, хоть 100 лет, при этом без потери качества. В то же время в естественной среде обитания качество может и пострадать. Так что, по словам Чоговадзе, сохранение спермы — гарантированная возможность стать отцом в будущем.

В клинике молекулярного генетика из Екатеринбурга Игоря Портнова объявили акцию — криоконсервация семенной жидкости для всех мужчин бесплатно. Как пишет издание, это не фейк, информацию подтвердили в самой клинике.

Почему возник спрос

Мужчина переживает не зря, ведь в нашей стране наследование биоматериала не прописано ни в одном законе.

В клинике автор материала узнала, что чаще всего мужчины переживают, не перепутают ли пробирки, отдадут ли их точно жене или сможет их забрать мать. То есть мужчины, которые раньше старательно себя берегли от хомута на шее, теперь решили наконец-то задуматься о продолжении рода и о том, как надежнее сохранить свой генетический код.

Эмиграция клеток

Переезжают не только люди, но и их биоматериалы. По словам Чоговадзе, с февраля-марта текущего года появился спрос на транспортировку биоматериалов и эмбрионов. И не только среди тех, кто только-только покинул страну, но и тех. кто давно эмигрировал или проезжал в Россию для проведения ЭКО. Люди понимают, что прилететь сюда становится сложнее, и пытаются вывезти свои биоматериалы. Транспортировка стоит от 3 000 евро. Кроме того, этот процесс очень долгий — нужно заключить договор с принимающей клиникой, оформить разрешения на вывоз и прочие нюансы.

Просто так взять и самостоятельно забрать биоматериал нельзя. Для этого нужны лицензированные транспортировщики, потому что необходимо специальное оборудование.

Как ранее писал 5-tv.ru, врач-гинеколог-репродуктолог Ирина Меньшикова прокомментировала информацию о том, что певица Алла Пугачева может снова стать матерью. Якобы артистка заморозила свои яйцеклетки в 2002 году. Эксперт рассказала. что это ложь.