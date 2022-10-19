Посторонним В.: британец устроил лжепосольство Молдовы в своем лондонском доме

Житель Лондона отметил свой дом как посольство Молдовы и к нему пришли дипломаты

Фото, видео: 5-tv.ru

Попытка объяснить, что это всего лишь шутка, провалилась: визитеры верили не хозяину дома, а табличке на стене.

Пранк, который зашел слишком далеко. 24-летний холостяк из Лондона отметил на онлайн-картах свой дом как представительство Молдовы и уже на следующее утро проснулся от настойчивого стука в дверь.

Открыв дверь, парень увидел очередь из дипломатов и жителей республики. Попытка объяснить, что это всего лишь шутка, провалилась: визитеры верили не хозяину дома, а табличке на стене. В конце концов парню пришлось принести официальные извинения, а также убрать отметку со стены дома и с карты Google Maps.