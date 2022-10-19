«Первый удар был в затылок»: Прилучный раскрыл детали избиения в Калининграде

Актер Прилучный заявил, что при избиении в Калининграде был трезв и не знает его причины

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Звезда «Мажора» получил серьезные травмы 21 ноября 2020 года в одном из калининградских ночных клубов.

Павел Прилучный, который проходит потерпевшим по уголовному делу об избиении в Калининграде в 2020 году, на заседании суда сообщил детали инцидента.

По словам актера, в момент избиения он был трезв, конфликтов с обвиняемым у него не было и причину нападения он не знает.

«Человек абсолютно спокойно себя вел. Для меня это и было самое интересное — за что?» — передает слова Прилучного ТАСС.

Также звезда «Мажора» сообщил, что во время избиения на него напали сзади и нанесли ему около десяти ударов. При этом он получил четыре перелома черепа.

«Первый удар был со спины, в затылок, я упал, дальше уже было нанесено порядка десяти ударов, я так понимаю, в лицо. <…> После чего мне были нанесены швы, у меня гематома, которая до сих пор не рассосалась, четыре перелома черепа», — заявил актер.

Прилучный добавил, что в ходе лечения после происшествия ему было проведено несколько операций.

Актер был сильно избит 21 ноября 2020 года в одном из ночных клубов Калининграда, куда он прилетел на съемки сериала «В клетке». По версии следствия, владелец клуба Владимир Семенов умышленно избил Прилучного, за что ему грозит до восьми лет лишения свободы. Кроме того, артист требует с обидчика моральную компенсацию в размере 4,4 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Павел Прилучный впервые решился показать лицо после жестокого избиения и пластической операции.