Участники «Спортлото» в 2022 году выиграли больше 7,2 миллиарда рублей

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Свыше 4,5 миллиарда рублей призовых пришлись на лотерею «Спортолото» 4 из 20».

В этом году суммарный выигрыш участников лотерей семейства «Спортлото» составил более 7,2 миллиарда рублей. Свыше 4,5 миллиарда рублей из них пришлись на лотерею «Спортолото «4 из 20». Об этом сообщили в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото».

Первый тираж лотереи «Спортлото» состоялся 20 октября 1970 года под лозунгом: «Выигрываете вы — выигрывает спорт!». И подтверждение не заставило себя долго ждать — «Спортлото» сыграло заметную роль в финансировании московской Олимпиады 1980 года, когда на средства лотереи строили и реконструировали стадионы и спорткомплексы по всей стране.

«В этом году „Спортлото“ отмечает свой 52-й день рождения, и мы сердечно поздравляем всех с этим праздником. Как и лотереи в советское время, современные лотереи под брендом „Столото“, в том числе и входящие в семейство „Спортлото“, проводятся с целью финансирования мероприятий по развитию физической культуры и спорта», — рассказала операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

Сегодня лотереи, распространяемые под брендом «Столото», все также — значимый источник пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физкультуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Общий объем перечисленных целевых отчислений от лотерейной деятельности в бюджет РФ общим накопительным итогом на конец первого полугодия 2022 года составил 19,1 миллиарда рублей. Общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ (включая целевые отчисления) от лотерейной деятельности «Столото» общим накопительным итогом на конец первого полугодия 2022 года составил 41,2 миллиарда рублей.

Лотереи проводятся под государственным надзором Федеральной налоговой службы. Организаторами лотерей в рамках Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» выступают Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что благодаря компаниям «Столото» и Group-IB в 2022 году в РФ было заблокировано свыше 18 тысяч мошеннических ресурсов.