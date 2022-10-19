Херсонские власти заявили об отражении всех атак ВСУ

Стремоусов сообщил, что все попытки наступления ВСУ в Херсонской области отражены

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Украинские боевики попытались развить наступление в направлении Новая Каменка — Берислав Херсонской области.

Попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области пресечены. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, ранее украинские формирования после артиллерийской подготовки перешли в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав Херсонской области. В атаку шли до двух батальонов пехоты 128-й горно-штурмовой бригады и танковый батальон 17-й бригады украинских войск.

Кроме того, в небе действовало большое количество украинских беспилотников средней дальности и разведывательный Bayraktar.

«На данном этапе все атаки отражены, продолжаем удерживать линию обороны», — сказал Стремоусов в своем Telegram-канале.

В свою очередь временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Херсон будет удерживаться полностью. В регионе на неделю закрыт въезд для гражданских лиц. Попасть на территорию можно только по спецпропуску.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Херсонской области решили переместить жителей четырех районов на левый берег Днепра. Высок риск того, что украинские боевики разрушат плотину Каховской ГЭС, что приведет к затоплению территорий.