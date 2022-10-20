Военный эксперт объяснил переброску войск РФ в Белоруссию: «Возникла реальная угроза»

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Основная задача России — защитить западную границу союзного государства. Сейчас рядом с ней 15 тысяч бойцов теробороны, которые ведут себя очень нагло.

Россия не готовит в Белоруссии военный плацдарм для боевых действий на Украине. Войска перебрасываются для сдерживания националистов и защиты границ союзного государства. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

По словам специалиста, киевский режим сосредоточил у границы с Белоруссией 15 тысяч бойцов из так называемой территориальной обороны. Они ведут себя очень нагло: открывают огонь в сторону территории Белоруссии из стрелкового оружия. При этом целятся немногим выше голов пограничников.

«Возникла реальная угроза вторжения украинских войск на территорию Белоруссии и госпереворота там же. В этих условиях Лукашенко (президент Белоруссии — Прим. ред.), как участник союзного государства, обратился за помощью к России. РФ поставила комплексы „Искандер-М“ и комплексы С-400. Оба относятся в НАТО к комплексам запрета доступа», — объяснил он.

Эксперт несколько раз подчеркнул, что девять тысяч российских военнослужащих обосновываются в Белоруссии для обеспечения безопасности границы союзного государства.

Может ли Белоруссия готовиться к атаке НАТО?

Юрий Кнутов ответил на этот вопрос утвердительно. Говоря о возможности подготовки Минска к нападению со стороны Североатлантического альянса, эксперт сравнил ситуацию с Оранжевой революцией и попытками свергнуть Александра Лукашенко два года назад. Тогда войска Польши стояли на границе страны и готовились ко вторжению.

«Сейчас такая же ситуация: НАТО принял решение развернуть 300 тысяч человек сил быстрого развертывания: там Прибалтика, Польша, Румыния. Часть войск уже переброшена — преимущественно американских. Самое главное — когда американцы прибыли в Польшу, они направились как раз на границу с Белоруссией и, соответственно, с Россией», — сказал Кнутов.

Почему в Белоруссию отправляют преимущественно войска Псковской и Тульской дивизий ВДВ?

В первую очередь потому, что десантники — очень хорошо подготовлены и отличаются высокой мобильностью. Еще перебрасываются танковые части, ведь если понадобится сдержать противника и перейти в контрнаступление, то начнут использовать бронетехнику.

Кроме того, территория вдоль границы заминирована. По словам Юрия Кнутова, для создания проходов на минных полях Россия перебросила саперов. Вместе с ними направили специалистов, способных сделать понтонные переправы — вместо взорванных мостов.

«Основная задача — это закрыть западную границу союзного государства от возможного вторжения украинских войск», — подчеркнул Юрий Кнутов.

По словам эксперта, Белоруссия является стратегически важной для блока НАТО. Киевский режим планирует устроить в стране настоящий государственный переворот, чтобы к власти пришла условная Светлана Тихоновская. Если ситуация окажется в руках такого человека, то «образуется большая брешь», которая откроет путь к границам РФ. Тогда украинские боевики и западные страны создадут плацдарм для нанесения удара по нашей стране.

Ранее 5-tv.ru публиковал заявление Александра Лукашенко о том, что США толкают Европу к войне с Россией на Украине.