Русофобия продолжается: почему финны хотят в Россию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Сначала финские публицисты проводят весьма сомнительные опросы населения, а затем начинают открытую русофобскую риторику.

Из русскоязычного населения Финляндии, видимо, хотят сделать образ врага. Об этом заявил журналист Кости Хейсканен в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru. По его словам, издание Iltalehti опубликовало «жуткое редакционное письмо». Речь в нем идет о том, что в Финляндской республике живет 60 тысяч русскоязычных людей, часть которых совсем не интегрировалась к ситуации, происходящей на Украине.

«Финские журналисты решили создать образ врага, называемого „пятой колонной“, которая засела в Финляндии и может в любой момент начать действия против республики», — сказал собеседник.

Хейсканен отметил, что многие люди в социальных сетях пишут про то, «не пора ли русских отправить в концлагеря». Раньше, подметил журналист, на эту тему шутили, однако теперь в ближайшее время это может быть разрешено на правительственном уровне. В частности, финский премьер Санна Марин уже не раз заявляла о том, что «русских надо чуть ли не выгонять».

«Непонятно, к кому они русских будут относить, потому что многие уже получили гражданство Финляндии. Среди них есть и ингерманландцы, и поздние переселенцы, а также украинцы и белорусы», — пояснил журналист.

Публицист добавил, что подготовка к чему-то подобному уже была при опросе, проводимом финским фондом «Культура». По итогам, 64% русскоязычного населения Финляндии осудили спецоперацию России на Украине, а 19% поддержали. Однако достоверность полученных данных вызывает сомнения. По словам Хейсканена, уже тогда проверялось, какой процент поддержит Россию.

Собеседник уточнил, что сейчас к нему обращается очень много финнов-ингерманландцев, спрашивая, как переехать в РФ, поскольку жить в Финляндской Республике попросту становится невозможно.

«Многие хотят бросить все и просто уехать. Видно, что европейцев и тех, кто поддерживает РФ, становится все больше. Они уже собирают чемоданы, отправляясь на зимовку в Москву, в Санкт-Петербург или к родственникам», — резюмировал Хейсканен.

На фоне спецоперации России на Украине недружественные страны начали вводить против россиян ограничительные меры. Эксперты стали всерьез говорить о русофобии. Ранее 5-tv.ru писал о том, как власти Финляндии воруют деньги россиян.