Зеленскому предложили воевать: «За что призывал, пусть за то и умрет»

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Муфтий считает, что Зеленский будет прятаться в Европе во время конфликта на Украине.

Украинский лидер Владимир Зеленский должен воевать на фронте и погибнуть по-мужски за все то, к чему он призывал своих граждан. Такое мнение выразил председатель Духовного управления мусульман Луганской народной республики (ЛНР) Эльдар Гамбаров в беседе с URA.RU. Муфтий призвал президента Незалежной взять автомат и отправиться на передовую.

«Если ему суждено будет выжить, пускай выживает. Если нет, пусть хоть умрет, как мужчина, на передовой. За что призывал, пусть за то и умрет», — приводит слова Гамбарова издание.

Гамбаров считает, что Зеленский будет прятаться в Европе во время конфликта. Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Ее цель — защитить мирных людей от геноцида киевской власти, снизить боевой потенциал Украины, а также денацифицировать и демилитаризировать Незалежную.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кого и за что уволил Владимир Зеленский.