Жизнь прекрасна: как справиться с эмоциональным выгоранием на работе

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Есть три хороших способа мобилизовать свои ресурсы.

Эмоциональное выгорание может настигнуть даже самого ответственного, активного и любящего свою работу человека. В какой-то момент кажется, что сил и желания трудиться больше нет. Возможно, из-за семейных проблем, конфликта с коллегами или ничем необусловленной депрессии. Стоит ли в таком случае менять работу и или есть друге способы взять себя в руки? На этот вопрос ответил ментор, предприниматель, создательница брендов Scovo, Frybest, Jarko и Ninfeo Инесса Максвелл.

Первое что советует эксперт — сделать перезагрузку. Как вариант — послушать любимую музыку, выйти на короткую прогулку, посмотреть интересное видео. Также хороший способ отвлечься — трансцендентальная медитация.

«Несколько таких коротких перезагрузок в рабочем дне сделают вас более продуктивными и вернут заряд энергии», — цитирует предпринимателя издание Газета.ру.

Лечит от эмоционального выгорания и нормальное человеческое общение с коллегами. Но вне работы. Можно вместе сходить в пиццерию, в боулинг, на концерт. Так вы лучше узнаете друг друга. А заодно получите хороший заряд энергии.

«Такое общение позволит обзавестись поддержкой близких по духу людей, которая бывает просто необходима в трудных ситуациях», — отмечает Инесса Максвелл.

И следующий важный момент — хороший, полноценный сон. Не стоит до глубокой ночи смотреть сериал или любимые передачи. На утро организм скажет свое «фи»: встанете не с той ноги и будете весь день себя чувствовать разбитым — не спасут и десять кружек крепкого кофе, если в организме дефицит гормона счастья.

«Из-за недосыпа может начать казаться, что вам больше не нравится то, чем вы занимаетесь. Это происходит потому, что недостаток сна блокирует появление гормонов счастья, которые отвечают за удовольствие. Старайтесь спать нужные восемь-девять часов, купите домой блэкаут шторы, позаботьтесь о полной тишине и темноте в комнате», —посоветовала Максвелл.

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