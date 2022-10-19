Власти Херсонской области: Херсон будет удерживаться полностью
Губернатор Херсонской области Сальдо заявил о планах по обороне Херсона
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Вооруженные силы Украины могут использовать запрещенные методы ведения боевых действий.
Херсон будет удерживаться полностью. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.
«Есть четкое понимание: город будет удерживаться полностью», — сказал Сальдо.
Также во время эфира на одном из федеральных каналов чиновник добавил, что в регионе на неделю закрыт въезд для гражданских лиц. Попасть на территорию можно будет только по спецпропуску.
«Это те, кто занимается обеспечением, снабжением, работой коммунальных органов», — пояснил Сальдо.
До этого врио губернатора заявлял о решении властей организованно перемещать мирное население Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Кроме того, известно, что киевские власти могут применить в районе Херсонщины запрещенные методы ведения боевых действий. В частности, речь идет про данные о подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.
Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Ее цель — защита мирного населения от неонацистов, демилитаризация и денацификация Незалежной.
Ранее 5-tv.ru писал о том, куда украинские военные нанесли удар.