Режиссер Манский стал фигурантом уголовного дела о клевете на Никиту Михалкова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; ИЗВЕСТИЯ / IZVESTIA/Zurab_Javakhadze; 5-tv.ru

Причиной преследования стали заявления Манского о воровстве бюджета ММКФ, президентом которого с 1999 года является режиссер «Утомленных солнцем».

Адвокат Сергей Бадамшин, которому предстоит защищать режиссера Виталия Манского по делу о клевете на Никиту Михалкова, подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела в отношении его клиента.

Все началось со скандального интервью Манского журналистке Ксении Собчак. Оно было опубликовано еще в мае этого года. Там телеведущая спросила у кинопродюсера о кинофестивалях, ведь ранее тот заявлял, что некоторые из подобных мероприятий созданы «для того, чтобы освоить деньги».

В интервью Собчак Манский не отрекся от своих слов. Он также упомянул ММКФ — Московский международный кинофестиваль, президентом которого с 1999 года является Никита Михалков. По его словам, на нем «воруется не менее 85% бюджета».

«Конечно, возбуждено, <…> предъявлено подозрение и проводятся следственные действия», — объяснил Бадамшин в беседе с 5-tv.ru.

В том числе адвокат отметил, что никаких очных ставок и допросов еще не проводилось.

В октябре стало также известно, что Никита Михалков подал в суд на режиссера Владимира Досталя и его супругу. Ранее 5-tv.ru раскрыл мотив поданного им судебного иска.