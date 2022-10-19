Красота по-скандинавски: в моду вошел новый тип бровей
Стилист Байгильдина назвала естественные брови трендом сезона
Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Michaela Begsteiger
Широкие и ярко выраженные линии больше не в тренде.
Яркие густые брови в этом сезоне уже неактуальны — восточные мотивы сменили скандинавские. А это значит, — в моде естественная красота. Об этом рассказала мастер по бровям и креативный директор студий Brow Up! Анна Байгильдина.
«По этой причине можно выделить главные антитренды последних нескольких сезонов — излишняя яркость и броскость бровей. Насыщенное окрашивание, идеально четкие линии — это то, чего следует избегать в новом сезоне», —цитирует ее Газета.ру.
А вот легкая небрежность, естественные оттенки — сейчас в самый раз. Это не говорит о том, что девушки должны забросить уход за своими бровями, но те, кто последние годы тратился на дорогостоящие процедуры, могут расслабиться. Возможно, природные данные соответствуют тренду и лучше обойтись кисточкой и тенями для бровей. Если же свои брови слишком темные, в помощь — специалисты. В салоне вашим бровям могут придать идеальный оттенок.
«Хочется обратить внимание на процедуру легкого осветления бровей, которая создает эффект выгоревших волосков, как будто после проведенного лета под лучами калифорнийского солнца», — сказала Анна Байгильдина.
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