Без паники: что делать, если оказался за границей без полиса

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Чтобы страховка заработала, необходимо соблюсти одно очень важное условие.

О том, как оформить страховку за границей рассказала замдиректора Департамента методологии и андеррайтинга ДМС компании «Росгосстрах» Ольга Купцова.

«Человек может оформить полис ВЗР (страхование путешественников, — прим.ред.) находясь уже за рубежом. Здесь нужно соблюсти одно условие, чтобы полис „заработал“: вместе с риском „медицинская и экстренная помощь“ необходимо дополнительно выбрать опцию „уже в поездке“. Это очень важно. Если условие „уже в поездке“ в полис не включить, то страховка не будет действовать», — сказала эксперт в беседе с Газета.ру.

Она также добавила, что купить новый полис следует заранее на случай, если его срок заканчивается, а турист решил остаться за рубежом еще на некоторое время. Отмечено, что для условия «уже в поездке» действует так называемая временная франшиза. Ее срок составляет пять календарных дней с даты завершения действия полиса.

Кроме того, купить полис для защиты можно на той территории, которую человек только собирается посетить, даже, если он уже находится не на территории РФ. Тогда дополнительное условие «уже в поездке» не нужно, поскольку он еще не въехал в страну, для пребывания в которой и приобретается страховка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие полисы появились в России.