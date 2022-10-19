Иван Охлобыстин рассказал о своих поездках в Донбасс и о фонде помощи жителям ДНР

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Актер не дает унывать жителям Донецка и лично разносит гуманитарную помощь по домам.

Артист Иван Охлобыстин о непростой жизни людей в Донбассе знает не понаслышке. В 2016 году артист получил паспорт гражданина Донецкой Народной Республики (ДНР), чтобы помогать региону, поддерживать местных жителей, сообщает газета «Вечерняя Москва». Он регулярно приезжает в Донецк, много времени проводит с молодежью, встречается со студентами, которые постигают актерское мастерство.

«Ребята очень рады, что к ним приглашают каких-то известных людей, они тянутся к нам, охотно слушают. В любом случае, им важно узнавать что-то новое от профессионалов. А российские фильмы они очень любят, поэтому, слава богу, знают меня», — улыбается Охлобыстин.

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Артист активно поддерживает российских военных, защищающих мирных жителей ДНР. Он укрепляет их боевой дух, говорит о победе России. Для помощи жителям Донецка Охлобыстин организовал собственный фонд, вместе с близкими и друзьями собирает гуманитарные грузы и потом лично передает продукты, вещи в руки горожанам.

«Меня не оставляет в покое эта ситуация, эти люди и все то, что происходит с ними эти восемь лет. Я такой человек — всегда готов помочь тем, кто в этом нуждается. Этому учит христианская религия, и я не могу от этого отступиться», — поделился актер.

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В числе причин разыгравшегося военного конфликта на Украине, провокаций со стороны Европы и США в адрес России Охлобыстин прямо называет русофобию.

«Это и есть русофобия. При этом, началась она очень давно. Она больше проявляется в отношении иностранных политиков к нашей стране, чем в чувствах обычных граждан. То, что сейчас происходит, — это поистине уникальная ситуация: нашу страну считают изгоем и „запрещают“ ей буквально все. Такая политика будет держаться до тех пор, пока Россия не признает свои ошибки, — так считают на Западе. Но проблема в том, что нам нечего признавать. Мы спасаем людей, а не убиваем пачками, как это делало американское правительство всю свою историю», — считает артист.

Режиссер не оставляет свою творческую деятельность. В Донбассе он начал работу над новой документальной кинолентой. Она будет посвящена человеческим подвигам, силе и мужеству жителей ДНР.

«В детали сюжета посвятить не могу, но одно точно можно сказать — ее стоит посмотреть всем тем, кто неравнодушен к этой теме. Если углубляться в эти дебри, то можно найти множество драматичных историй, которые стоит показать и широкому зрителю», — заявил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Охлобыстин высказался о мобилизации артистов на Донбасс.