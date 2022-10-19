«Всегда сложно»: Мельникова боится за детей, Смольянинов прячется за рубежом

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Знаменитость чувствует необходимость проживания в родной стране.

Актриса Дарья Мельникова беспокоится за благополучие наследников, в то время как ее бывший муж актер Артур Смольянинов сбежал из России. Оказавшись за рубежом, он дал скандальное интервью, в котором заявил о своем несогласии с действиями ВС РФ на Украине. После этого на звезду «9 роты» составили административный протокол за дискредитацию российской армии.

Теперь неизвестно, когда артист вернется на родину и вернется ли вообще. Однако в России осталась его экс-супруга с двумя сыновьями — трехлетний Марк и шестилетний Артур. В интервью для YouTube-канала POPCAKE звезда «Папиных дочек» рассказала о своем самочувствии.

«У меня есть дети, есть некоторые волнения. Все зависит от того, что будет происходить. Конечно, я, как и многие, ощутила потребность в русской культуре, свою необходимость в этом месте, где мы есть. Понятно стало, что никто в эмиграции не найдет таких условий, такой работы. Мы видим разные примеры. Прижиться там всегда было сложно», — объяснила она.

Мельникова отметила, что большей части артистов, покинувших Россию, в душе хотелось остаться на родине. В нашей стране есть стабильность и любимая работа. На чужбине сложно адаптироваться и найти себя. Дарья призналась, что в свою очередь поддерживает теплые отношения с бывшим возлюбленным.

«У нас хорошие отношения. Мы друг друга поддерживаем, общаемся. Я очень рада, что у меня есть такой человек в жизни, отец моих детей», — сказала актриса.

Ранее 5-tv.ru сообщал о признании Мельниковой в страхе перед смертью, после рождения детей.