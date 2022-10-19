Мне бы в небо: на космодроме Восточный готовят запуск ракеты «Союз-2.1б»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roscosmos; 5-tv.ru

К этому пуску сейчас приковано внимание специалистов всего мира.

В субботу с космодрома Восточный отправится ракета-носитель «Союз-2.1б» с тремя спутниками и одним аппаратом — все они нужны для устойчивой работы интернета даже в самых отдаленных районах нашей страны. Но интересно здесь другое — это будет первый полет, который «Союз» преодолеет полностью на новом топливе — нафтиле. Как ракету вывозили на стартовый комплекс и как ее готовят к вылету увидел Евгений Подтергера.

Отдельные модули «Союза» несколько месяцев собирали в этом центре. И вот он — момент, которого так долго ждали. Ракета по железной дороге отправляется на пусковую площадку. Последние пять километров по земле, а дальше — на старт к звездам.

Так «Союз» выглядит в сборе. Сложная система многоступенчатых двигателей и агрегатов управления ими должна доставить на орбиту вот этот небольшой белый блок с современными спутниками внутри.

Под белым обтекателем — спутники, которые отвечают за связь на земле и работу системы ГЛОНАСС. Но главный аппарат — «Скиф-Д», — первая часть федерального проекта «Сфера», который обеспечит высокоскоростным интернетом каждый уголок России и будет доступен даже в Арктике.

Вот сейчас происходит один из знаковых моментов предстартовой подготовки. Вертикальная установка ракеты на стартовый стол.

Следующие три дня, которые остаются до старта, более пятисот специалистов будут тестировать системы «Союза», проведут все необходимые контрольные испытания. К этому пуску сейчас приковано внимание специалистов всего мира. Как рассказали в Роскосмосе, впервые ракета-носитель семейства «Союз» полетит на нафтиле — новом, экологически безопасном виде топлива. Сам старт назначен на поздний вечер субботы.