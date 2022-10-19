Фермер под Луганском кормил российских солдат страусиными яйцами

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Хозяйственник собирается передать хозяйство детям, поскольку от страусов есть большая польза.

Нужды российских военных собственной продукцией обеспечивала страусиная ферма под Луганском. Об этом сообщает URA.RU. По словам собеседника издания Александра Санжарова, он давал страусиные яйца россиянам просто так, в качестве уважения и за адекватность.

«Я не видел даже, чтобы они курили или выпивали на своих позициях, а в туалет вообще не знал, куда они ходят. Люди сумки берут и едут сюда воевать — ну как им не помочь? Тем более, от страусов пользы немерено», — сказал мужчина.

Санжаров также добавил, что страусы живут по 80 лет. Он хочет передать хозяйство детям. К слову, страусиное мясо не содержит холестерина, а жир помогает от множества заболеваний.

«Мне не нужны доктора», — подытожил хозяйственник.

Разведением он начал заниматься в 2017 году после ранения. Сейчас ферме приносят доход туристы. Их интересуют жир, яйца, мясо и перья страусов. Птицы не требуют особого ухода, чрезвычайно полезны и уникальны.

Россия начала спецоперацию в Донбассе по защите мирных людей от неонацистов в конце февраля. Цель российских военных демилитаризировать и денацифицировать Украину. К РФ присоединены Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области.

Ранее 5-tv.ru писал последние новости Херсонской области.