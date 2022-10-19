Немедленно извинись: Боррель пожалел о расистском заявлении в адрес Украины

Боррель извинился за расистское высказывание про Украину: «На Украине тоже есть джунгли»

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Европейские политики в последнее время часто не осознают последствий собственных высказываний для всего мира.

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель не признал расизмом свое сравнение Европы с «садом», а окружающего ЕС мира с «джунглями». Комментарий Борреля опубликовали на сайте ЕС.

«Рост мира беспорядка и беззакония — вот что я подразумевал под „джунглями“. Это не имеет ни расистского, ни географического, ни культурного подтекста. К сожалению, „джунгли“ есть везде, в том числе на Украине», — пояснил политик.

Дипломат извинился перед теми, кто воспринял его метафору в качестве «колониального европоцентризма».

«Извините, если кто-то обиделся. Я сказал послам ЕС на прошлой неделе, что мы часто слишком европоцентричны и мы должны быть скромнее и лучше узнавать остальной мир», — добавил Боррель.

Он также подметил, что Западом и Европой часто нарушается международное право, поэтому они не идеальны. Ранее 5-tv.ru писал о том, что ответили Боррелю на его угрозы в адрес России.