«Видел чаще, чем семью»: почему Майкл из «Универа» перестал общаться с коллегами

Арарат Кещян рассказал про свои отношения с коллегами на съемочной площадке «Универа»

Фото: Кадр из сериала «Универ. Новая общага»

Арарат Кещян с коллегами по «Универу» едва выносили друг друга, но смаковать перепалки на съемочной площадке он не любит.

Актер Арарат Кещян много времени проводил на съемочной площадке вместе со своими коллегами. Его карьера стремительно развивалась. Поклонникам полюбились его работы в комедиях «Няньки», «Одноклассники», в сериалах «Универ» и «Универ. Новая общага». Последний телепроект оказался весьма продолжительным. Артисты проводили много времени вместе, атмосфера порой накалялась до предела, передает StarHit.ru.

«Я своих коллег видел чаще, чем семью. Когда смотрел на лицо Стаса Ярушина, уже хреново становилось, благо, ему тоже», — вспоминал Кещян.

С Аллочкой, с которой по сценарию у Майкла была любовь, в реальной жизни отношения просто «искрились» от взаимной неприязни. Они ссорились и даже поколачивали друг друга. А позже они с Марией Кожевниковой и вовсе перестали здороваться при встречах.

Арарат Кещян считает, что в таких непростых отношениях виновата длительная совместная работа и усталость друг от друга. От своей философской позиции во взглядах он не отклоняется. Ссоры с коллегами Арарат предпочитает не обсуждать на публике.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кещян перенес операцию на позвоночнике.