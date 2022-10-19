Названы две причины проблем с пробуждением по утрам

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Эксперт отметила, что нарушение питания головного мозга во время сна может привести к повышению давления.

Проблемы с пробуждением по утрам могут быть из-за нарушенного дыхания, а также низкого гемоглобина. Об этом в эфире программы «О самом главном» рассказала главный врач Клинической больницы № 1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко.

«Тяжелое пробуждение достаточно часто является симптомом сонного апноэ — когда вам просто не хватает кислорода во время сна, у вас возникает гипоксия», — рассказала эксперт.

Как отметила специалист, нарушение питания головного мозга во время сна может привести к повышению давления ранним утром, сердечно-сосудистым осложнениям. Именно поэтому большинство инфарктов происходят в промежутке между четырьмя и шестью часами утра. Также причиной сложного пробуждения может быть низкий гемоглобин. Поэтому может быть тяжело войти в рабочий график.

Как ранее писал 5-tv.ru, врач-гинеколог-репродуктолог Ирина Меньшикова прокомментировала информацию о том, что певица Алла Пугачева может снова стать матерью. Якобы артистка заморозила свои яйцеклетки в 2002 году. Эксперт считает, что это ложь.