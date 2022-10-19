ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по администрации Энергодара

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Боевики вновь пытаются пробить российскую оборону, ведь очередные американские «подачки» не могут лежать без дела.

Боевики ВСУ атаковали администрацию Энергодара и другие объекты гражданской инфраструктуры Запорожской области, используя американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации. Обстрел начался ночью.

«ВСУ нанесли удар по администрации города из РСЗО HIMARS. Аналогичными ракетами был нанесен удар по объектам гражданской инфраструктуры. Поврежден мост при въезде в город, а также подстанция „Луч“. Восстановительные работы запланированы на ближайшее время», — говорится в Telegram-канале пресс-службы города.

Ранее власти Запорожской области заявили о массированном ударе боевиков по Энергодару. Было зафиксировано свыше десяти попаданий украинской артиллерии в районе ТЭС и промзоны. Под обстрелами также находились и другие населенные пункты. В некоторых участках Энергодара наблюдаются перепады электроэнергии.

К слову, поддерживая киевский режим, Запад все ближе и ближе приводит мир к ядерной катастрофе. Например, Запорожская АЭС, где все энергоблоки отключили в связи с украинскими обстрелами, теперь находится в критическом состоянии. Только усилия российской стороны пока удерживают ситуацию под контролем. Ранее 5-tv.ru сообщал, что именно происходит на территории ЗАЭС.