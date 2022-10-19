Договорился: Зеленский уволил посла в Казахстане за призыв «убивать русских»

Зеленский уволил посла в Казахстане Врублевского за призыв к убийству русских

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

Украинские политики, как и сам президент, не блещут адекватностью собственных заявлений.

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил посла Незалежной в Казахстане Петра Врублевского после скандального заявления последнего об убийстве русских. Указ размещен на сайте президента Украины.

«Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан», — сказано в документе.

До этого в социальных сетях появилась видеозапись с заявлением Врублевского о том, что украинский режим старается убить как можно больше русских. Позже в пресс-службе МИД Казахстана пояснили, что дипломату выразили протест за его высказывания.

Кроме того, по сообщениям СМИ, посол покинул Казахстан по требованию властей. К слову, новую кандидатуру на пост Петра Врублевского пока не утвердили, назначив временного поверенного Украины. Также ему пообещали навсегда закрыть дорогу в МИД, отметив, что тот уже извинился за свои действия. Однако в начале сентября Петр Врублевский все же вернулся в Астану.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что клянчил Зеленский у своих союзников.