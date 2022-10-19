Ксения Бородина призналась в борьбе с недугом: «Доктор вправляет все это»

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Телеведущая мучается несколько месяцев, а врачи ничего не могут с этим сделать.

Сильные головные боли мучают телеведущую Ксению Бородину уже несколько месяцев. Отвечая на вопросы аудитории, она отметила, что иногда они исчезают примерно «на пять или шесть дней, но затем возвращаются».

«Я сейчас много делаю для того, чтобы их не было», — написала селебрити в социальных сетях.

По ее словам, врачи называют не могут понять, в чем именно дело. По мнению стоматолога, причина в челюсти. Невролог отправляет на капельницы, психолог ссылается на психосоматику, а другой врач вовсе считает, что дело в спине.

«Говорит, что это точно спина — зажаты позвонки и пережаты артерии. Я сначала хожу в специальный зал на 40 минут, потом доктор вправляет всю эту историю», — пояснила звезда эфиров.

Женщина добавила, что очень устала. К слову, Бородина воспитывает двух дочерей Марусю и Теону, ведет бизнес и работает на телевидении, ведет странички в сети. Фанаты сочувствуют Ксении, поскольку вести такую насыщенную жизнь, мучаясь от мигреней, очень сложно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, с кем Бородина вышла в свет.