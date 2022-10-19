В России нашли способ заменить Apple Pay и Google Pay
Держатели карт «Мир» смогут пользоваться аналогом Apple Pay и Google Pay
Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank May; 5-tv.ru
Способ оплаты покупок с помощью телефона будет доступен для держателей карт «Мир».
В России готовы заменить Apple Pay и Google Pay. Как пишут «Известия», держатели карт «Мир» смогут расплачиваться за покупки через QR-код.
Ранее многие российские банки уже внедрили аналог иностранных pay-сервисов — приложение «СБПэй». Но оно оказалось не таким удобным. Клиентам приходилось самим сканировать QR-код и подтверждать операцию в мобильном приложении банка.
Теперь же держатели карт «Мир» смогут сформировать QR-код на своем смартфоне и предъявить его для считывания сканером. Внедрять новый способ безналичной оплаты начнут с 25 октября.