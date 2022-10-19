Мобилизованных на Сахалине учат танковой стрельбе по движущимся мишеням

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

После окончания боевого слаживания, военные отправятся в зону спецоперации (СВО), где уже опытные бойцы работают на тех же самых машинах — Т-80.

На Сахалине мобилизованные приступили к стрельбам на полигоне — там готовят экипажи танков Т-80БВ. Огонь ведется по мишеням, имитирующим танки противника, а также артиллерийские орудия, расчеты противотанковых гранатометов и другие огневые средства.

Далеко не все цели на полигоне статичны — идет отработка и по движущимся мишеням. А воздушную угрозу нивелируют из крупнокалиберного пулемета «Утес».

После окончания боевого слаживания, военные отправятся в зону спецоперации (СВО), где уже опытные бойцы работают на тех же самых машинах — Т-80, и стреляют уже не по мишеням, а по бронетехнике противника. Об успехах российских танкистов — Кирилл Ольков.

Уникальные кадры боевой работы из кабины Т -80. Экипаж российского танка ведет прицельный огонь по позициям ВСУ. Несколько точных попаданий и на изрешеченной снарядами земле — зарево. Российский Т-80 подходит вплотную к цели, бьет наверняка.

На счету только этого экипажа более 30 боевых выездов. Маневренный, сверхмощный, а главное — высокоскоростной танк не раз спасал жизнь военнослужащим при лобовом столкновении с ВСУ.

«Как-то ехали, нарвались на танк вражеский. Я поставил танк передом, чтобы не попали в бок. Наводчик быстро выстрелил. Мы побили. Выжили. Там — кто первый», — рассказал военнослужащий с позывным «Партизан».

Одного выстрела хватит, чтобы разнести целый укрепрайон. Националистам ответить нечем. Все танковые сражения они проигрывают вчистую.

Вот такие противотанковые укрепления, выставленные националистами, раньше выполняли функцию заградительных барьеров. Впрочем, Российские танки эти укрепления не остановили. Линия фронта уже давно сместилась отсюда. В том числе за счет многочисленных побед наших военных в танковых дуэлях с ВСУ.

Уступая в ближних танковых боях, противник действует исподтишка. Чтобы вывести из строя ударную технику, боевики используют весь имеющийся у них арсенал.

«Запускали целыми кассетами в нас. Долго засиживаться в тылу врага опасно. По нам работают минометы. ПТУРы. Противник применяет и артиллерию», — пояснил командир танкового взвода Денис.

Поэтому танкисты Восточного военного округа никогда не задерживаются на одном месте. После выстрела — смена позиций. И снова в бой.



