Артиллеристы ВС РФ работают по местам скопления ВСУ в ДНР

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

На Авдеевском направлении противника постепенно отбрасывают назад, как бы он ни пытался удерживать позиции.

Этой ночью ВСУ выпустили по Попасной в ЛНР две ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве республики в СЦКК. Причем под вторую волну обстрела попала бригада «скорой помощи», выехавшая на место происшествия после первого удара. Двое медиков пострадали, скорая повреждена.

А вот в ДНР на Авдеевском направлении противника постепенно отбрасывают назад, как бы он ни пытался удерживать позиции. Дмитрий Астрахань — с подробностями.

На Авдеевском направлении под Донецком, столицей ДНР, продолжаются упорные бои. За моей спиной хорошо видно, как поднимается дым из мест скопления военной техники. Пехота сейчас закрепилась в поселке Первомайское. И в нем продолжают тяжелые уличные бои.

Мы сейчас видим попадание по технике. Либо броня, либо грузовик.

Ребята работают, корректируют артиллерийские удары. Разведывают позиции, районы сосредоточения, места дислокации. Артиллерия сейчас работает по району Первомайское и севернее. Не по позициям, а местам сосредоточения.

Мы пытаемся передвигаться по закрепленному участку. Идет все неплохо. Потихоньку выгрызаем территорию. Противник пытается удерживаться позицию, но что-то идет все хаотично, несет большие потери.