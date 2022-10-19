Ночные тренировки и огонь из всех орудий: лучшее видео с занятий мобилизованных

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; Минобороны РФ

Призванные из запаса граждане стреляют по мишеням из танков, бронемашин, артиллерии и стрелкового оружия. Много внимания уделяется тактическим занятиям и слаживанию.

Мобилизованные россияне продолжают активно участвовать в занятиях по боевой подготовке для последующей эффективной работы в зоне спецоперации по защите Донбасса. 5-tv.ru выбрал самые яркие видео с учений.

Так, Минобороны РФ опубликовало кадры ночных занятий экипажей танков Т-80 и боевых разведывательных машин БРМ-2АМ. Они стреляли из 125-миллиметровой пушки, а также пулеметов. Также мобилизованные отработали нормативы по ночной стрельбе из автоматов АК-74 и АК-12, используя приборы ночного видения.

На полигоне «Хмелевка» в Калининградской области мобилизованные стреляли из САУ «Акация» и 120-миллиметровых минометов «Сани». А на полигоне Тихоокеанского флота в Приморье осваивали современные танки Т-80БВ и БМП-3. В Хабаровском крае мобилизованные граждане отработали боевые стрельбы из 100-миллиметровых противотанковых пушек МТ-12 «Рапира».

В Сибири прошли тактические занятия с разведгруппами под руководством опытных инструкторов. Они перемещались в «двойках» и «тройках», скрытно передвигались в лесу, учились встречать противника и проводить инженерную разведку и подрыв различных объектов.

Интенсивная подготовка мобилизованных также идет на полигонах в тыловых районах специальной военной операции. Там военнослужащие проходят боевое слаживание, отрабатывают различные тактические приемы и обучаются инженерной подготовке.

Ранее 5-tv.ru писал, что командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин подробно рассказал, как обстоят дела на передовой.