Заблудившуюся бабушку вынесли на руках из леса под Калининградом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

Пенсионерка отправилась за грибами и выбралась из чащи с переохлаждением. Потерялась она не впервые.

В Калининградской области спасли пожилую женщину, которая десять дней блуждала в лесу. 87-летняя пенсионерка ушла за грибами и забрела глубоко в лес.

На ее поиски отправились волонтеры и сотрудники МЧС Калининградской области. Спасатели нашли женщину в удовлетворительном состоянии и, проделав путь в три километра, вынесли ее из леса на руках.

Пожилую любительницу тихой охоты отдали в руки медиков. У нее диагностировали переохлаждение и забрали в больницу для наблюдения. Позже выяснилось, что в прошлом году бабушка уже терялась в этом же лесу. Тогда ее не могли найти сутки.