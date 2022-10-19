Уничтожение снайперами украинских диверсантов из бесшумных винтовок сняли на видео

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Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Тема:
Специальная военная операция России

Участвующие в специальной военной операции бойцы заняли скрытые огневые позиции и успешно выполнили боевую задачу.

Российские военнослужащие уничтожили диверсионную группу ВСУ. Видео боевой работы разведывательного подразделения показало Минобороны.

На кадрах видно, как расчеты выдвигаются и занимают скрытые огневые позиции. Стреляют снайперы из бесшумных винтовок.

 

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