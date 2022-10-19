Уничтожение снайперами украинских диверсантов из бесшумных винтовок сняли на видео
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Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
Участвующие в специальной военной операции бойцы заняли скрытые огневые позиции и успешно выполнили боевую задачу.
Российские военнослужащие уничтожили диверсионную группу ВСУ. Видео боевой работы разведывательного подразделения показало Минобороны.
На кадрах видно, как расчеты выдвигаются и занимают скрытые огневые позиции. Стреляют снайперы из бесшумных винтовок.