Анна Хилькевич довела до слез участниц реалити-шоу историей про маму

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Знаменитая актриса и теперь уже ведущая сумела поддержать одну из девушек и помочь ей в борьбе с мучившим годами страхом.

Актриса Анна Хилькевич довела до слез участниц реалити-шоу на телеканале «Пятница» трогательной историей о маме. В очередном выпуске она не просто выслушала одну из участниц Марию Панган, но и нашла способ развеять детские страхи, мучившие девушку в течение многих лет. После рассказа Хилькевич почти все присутствовавшие расплакались.

Панган призналась, что приступ страха был вызван поведением ее партнера Мити. Молодой человек выпил лишнего. И хотя вел себя адекватно, не проявлял агрессии и не совершал под воздействием алкоголя неоднозначных поступков, тревога накрыла его подругу с головой. Оказалось, парень напомнил девушке пьяного водителя, по вине которого погибли в автомобильной аварии ее родители.

Мария Панган со слезами на глазах признавалась, что не переносит нетрезвых мужчин. Открыла она и другой давних страх — не стать хорошей матерью. По логике участницы шоу, если сама она выросла без опыта отношений с мамой, не знала ласки и заботливого воспитания, значит ей нечего дать собственному ребенку. Однако ее поспешили убедить, что диагноз «плохая мать» девушка поставила себе преждевременно.

Анна Хилькевич решила успокоить Панган историей из жизни в ее семье. Мама актрисы, как оказалось, тоже не знала материнского воспитания, росла в тех же условиях, что и участница шоу. Но отсутствие родительницы не сделало женщину черствой и неспособной к уходу за детьми. Она смогла дать очень много любви наследникам даже без опыта подобных отношений. Истории Панган и Хилькевич задели каждое сердце в группе слушателей.

Проблемы отношений отцов и детей, несмотря на сильные родственные чувства, возникают почти в каждой семье. Не исключение — дом Анны Хилькевич. Актриса призналась, что из-за сложностей с мамой ей приходится посещать психолога. Родительница решила, что дочь сдаст ее в дом престарелых.