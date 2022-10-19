Едва не погибшая в горах Боня планирует новое восхождение: «Будет другая история»

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Звезда «Дома-2» недавно совершила горный поход в Гималаях, где попала под лавину, унесшую жизни людей. Трагедия не остановила знаменитость перед жаждой приключений.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня готовится к новому восхождению — активно тренирует навыки альпиниста. Совсем недавно она побывала в походе в Гималаях, но гора Манаслу не сдалась российской звезде — при сходе лавины произошла трагедия, погибли люди. Путешествие пришлось остановить, туристов вернули в базовый лагерь и вскоре проводили по домам.

Как рассказала Боня, стоило появиться в спортзале как коллеги по тренировкам ее атаковали: почти все девушки подошли рассказать, как переживали за нее и с каким восторгом наблюдали за маршрутом. Цель тогда не была достигнута, но жажду впечатлений инцидент не угомонил, поэтому Виктория принялась планировать очередной маршрут спустя считанные дни.

«Ребят, я уже готовлюсь к следующему восхождению в январе. Гора будет в Аргентине, и высота ее 6961 метр. На этой высоте я уже бывала, но в этот раз будет другая история…» — загадочно сообщила селебрити.

Виктория Боня поездкой в Гималаи исполнила давнюю мечту. В социальных сетях она делилась намерением покорить Эверест, хотя и сомневалась в собственных силах и выносливости. Настаивала на одном: заветные желания должны претворяться в жизнь. После трагедии на Манаслу, блогер отправилась в Дубай. По пути она опубликовала трогательный пост, в котором попросила прощения у бойфренда за то, что не смогла посвятить ему миг на вершине.

Ранее, писал 5-tv.ru, врач предупредил Викторию Боню о серьезных рисках для здоровья в связи с новым увлечением. Сорваться со скалы — лишь одна опасность из множества! Неужели страх смерти от несчастного случая или болезни не остановит звезду?

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