Пиара ради: доказательства, что Ханде Эрчел и Керем Бюрсин не расстались

Фото: Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"

Лавстори знаменитых актеров сериала «Постучись в мою дверь» такая же страстная, как и на экране. Фанаты считают, что они все еще вместе.

В одном из эпизодов сериала «Постучись в мою дверь» Эда (Ханде Эрчел) в сердцах бросила Серкану Болату (Керем Бюрсин): «Придет день, когда ты будешь жалеть, о том, что сделал. Куда ни глянешь, ты будешь видеть меня, Серкан Болат». Кто знал, что написанная фраза сценаристами станет пророческой? Во время съемок нашумевшей мыльной оперы турецкого производства Эрчел и Бюрсин влюбились друг в друга, что помогло им передать весь спектр вспыхнувшей между ними страсти и на экране.

В начала этого года появилась информация, что актеры разорвали отношения. По одной из версий, всему виной стала их коллега по цеху Демет Оздемир. Ханде страшно разозлилась, когда узнала, что ее возлюбленный будет играть с Демет в одном из сериалов, причем в частных любовных сценах. Между Эрчел и Оздемир идет давнее противостояние: турчанки даже публикуют фото в социальных сетях, где их образы очень похожи между собой.

Однако Ханде Эрчел и Керем Бюрсин могли разойтись и по вине шоураннеров, которые протестовали их любовной связи, сообщает портал 7Дней.ру. По мнению продюсеров, турецкие актеры остаются востребованными и желанными для публики, когда они не состоят в отношениях. Однако те же акулы киноиндустрии в Турции, которая сейчас на пике, могли поступить иначе, пустив слух об их разрыве для эффектного пиар-хода ради поднятия рейтингов. Фанаты привели тому несколько подтверждений.

Дело семейное

Керем Бюрсин и Ханде Эрчел отписались друг от друга в известной социальной сети сразу, как появился слух об их расставании. Однако связующие их нити еще не разорваны.

Сестра актрисы Гамзе и ее супруг все еще подписаны на Керема. Турецкий менталитет устроен так, что если пара расходится, то родственники проявляют солидарность, чего не видно по социальным сетям.

Общие друзья

Несколько недель назад Керем провел отпуск в Испании. Он развеялся в местном баре вместе со своими друзьями.

Поклонники заметили, что после шумной вечеринки Ханде подписалась всех, кто веселился вместе с актером. Это навевает на мысль о том, что пара была вместе в тот вечер.

Все еще заботится

Пожалуй, самый трогательный факт. Недавно Ханде сходила на футбольный матч в Стамбуле, куда ее привез личный водитель. Здесь интересно то, что мужчина работает не на девушку, а на самого Керема.

Вряд ли можно представить ситуацию, когда бывший может так заботиться, правда?

Ложь во благо

Спустя некоторое время после информации о расставании, стали поговаривать, что звезды начали встречаться с другими. Представители Керема Бюрсина опровергли это, заверив, что он свободен. Ханде, в свою очередь, демонстративно публиковала совместные фотографии с актером Кааном Йылдырымом. Но мужчину позже заметили в компании с другой, а Эрчел поспешила заверить фанатов, что между ними не было любовной связи.

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