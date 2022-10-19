Гоген Солнцев не хочет смотреть в зеркало после пластики и липосакции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / solntcev

Эпатажный артист прокомментировал слухи, что на самом деле он сменил пол, а не усовершенствовал внешность.

Знаменитый фрик-артист и телеведущий Гоген Солнцев возмущен слухами о якобы перенесенной операции по смене пола. Хотя хирургического вмешательства не отрицает. Чтобы развеять мифы о себе, шоумен опубликовал в личном блоге фото и видео из клиники, в которой ему сделали пластическую операцию. Врачи работали семь часов, Солнцеву предстоит длительная реабилитация. Сейчас он неузнаваем из-за сильных отеков, но уже готов к публичности.

«Я не делал никаких операций по смене пола. У меня действительно прошла семичасовая пластическая операция. Но была она связана с подтяжкой лица и художественной липосакцией тела. Причины, по которым я пошел на этот серьезнейший шаг, сугубо мои личные, и возможно, я скажу о них позже», — написал он под фото из больничной палаты.

Видео, что опубликовал Солнцев, ясно дает понять — чувствует он себя еще плохо, но боль постепенно отступает. Когда медсестра поднесла зеркало к лицу обеспокоенного результатом артиста, он испугался отражения и сказал лишь «не хочу смотреть». Нижнюю часть лица и весь торс Гогена закрывают дренаж и компрессионное белье, но сильные отеки в области шеи трудно не заметить.

Гоген Солнцев опроверг слухи, что сменил пол хирургическим путем. Фото: Instagram* / solntcev

Как рассказал Солнцев, он уже пришел в себя и решил делиться историей своей реабилитации в соцсетях в формате видеодневника. Так он сможет ответить на многие вопросы подписчиков и окончательно доказать, что цели у операции были исключительно эстетические. Сплетни о смене пола шоумен назвал грязью. Их авторы, отметил артист, «весьма непорядочные люди из прошлого окружения».

«Завистливым и мелким провокаторам тоже предлагаю смотреть (видеодневник. — Прим. ред.), чтобы закончить раз и навсегда любые инсинуации на данный счет!» — заключил Солнцев.

Экстравагантная знаменитость, что очевидно, и жизнь ведет соответствующую. То он женится на даме на 37 лет старше, то публично с ней скандалит и лечит от алкоголизма и страсти к тусовкам, то разводится со взаимными проклятиями и берет в жены ее дочь.

Недавно, писал 5-tv.ru, неугомонная судьба снова подставила Гогена Солнцева — ему пришлось лететь в самолете рядом с мертвым человеком! Тело, естественно, было сфотографировано и выставлено на всеобщее обозрение в соцсетях.

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