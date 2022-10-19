Военный эксперт Литовкин назвал самое главное в интервью командующего Суровикина

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

Генерал армии впервые публично выступил с рассказом об обстановке в зоне специальной военной операции, продемонстрировав глубокое знание обстановки на театре боевых действий.

Интервью командующего Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергея Суровикина прозвучало очень уверенно. Выступление генерала армии в комментарии для 5-tv.ru оценил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Интервью, которое дал командующий Объединенной группировкой телевидению, прозвучало очень уверенно, очень вдумчиво и с глубоким знанием обстановки на театре военных действий», — сказал Виктор Литовкин.

По словам военного эксперта, генерал армии уже принял ответственное решение. Оно показывает его отношение к военнослужащим и мирным жителям.

«Чувствуется, что человек на своем месте и он будет решительно выполнять те задачи, которые поставлены президентом. При этом стараясь беречь жизни как своих солдат и офицеров, так и мирного населения. О чем говорит его решение провести перемещение жителей Херсонской области, над которыми нависла серьезная угроза наводнения. Если украинские бандиты постараются взорвать дамбу, которая находится на реке», — отметил Виктор Литовкин.

Собеседник 5-tv.ru добавил, что нет необходимости запоминать тезисы из интервью Сергея Суровикина. Самый главный смысл, заложенный в выступление, — уверенность в своих действиях.

«Там было сказано, что он будет выполнять те задачи, которые на него возложены — вот смысл того, что он сказал. Это не выступление артиста какого-то. Это выступление генерала армии. Уверенного в том, что он делает», — подытожил военный эксперт.

Ранее 5-tv.ru публиковал полную версию видеоинтервью командующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина. Среди прочего генерал армии заявил о подготовке Киевом ракетного удара по Каховской ГЭС, а также назвал напряженной обстановку в зоне спецоперации.