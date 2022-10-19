Сильно деформирован: появилось видео с повреждениями на «Северным потоке»

Фото, видео: Zuma \ TASS; 5-tv.ru

Расследование аварии на газопроводах идет в закрытом режиме, что указывает на вероятную абсурдность его результатов.

Появились первые кадры повреждений на газопроводе «Северный поток». Видео разрушенного в результате диверсии участка опубликовала шведская газета Expressen.

Сообщается, что специалисты провели съемку на глубине 80 метров и теперь заявляют — повредить такой толстый металл может лишь воздействие экстремальной силы. Некоторые фрагменты трубы имеют ровные острые края, на других — металл сильно деформирован. На дне, по словам водолазов, разбросаны обломки — вероятнее всего, частей трубопровода.

Расследование проводится в закрытом режиме. Россию к участию не допускают, несмотря на то, что наша страна — фактически главный владелец «Северного потока». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал происходящее абсурдом.

«Вот это расследование априори подгоняется под то, чтобы ответственность возложить на Россию. Это абсурдно. Данные, которые имеются у нашей разведке, об этом уже заявлялось, свидетельствуют об обратном. Кроме того, еще можно задействовать элементарную логику, чтобы понять, что подобный саботаж наносит российским интересам большой ущерб», — отметил представитель Кремля.

По оценке шведского издания, взрыв уничтожил не менее 50 метров газопровода. Восстановить такой протяженный участок будет крайне трудно.