Жади из «Клона» похвасталась подтянутой фигурой в бикини

Фото: Instagram* / giovannaantonelli

Фанаты пришли в восторг от потрясающей формы 46-летней звезды бразильских сериалов. Знаменитость является матерью троих детей.

Актриса Джованна Антонелли, известная ролью Жади в сериале «Клон», поделилась с поклонниками пикантным фото. На снимке 46-летняя звезда бразильских сериалов позирует в зеленом бикини, демонстрируя подтянутую фигуру.

Поклонники восхитились отличной формой актрисы и похвалили ее за смелость и откровенность — на снимке Антонелли предстала без макияжа и без обработки изображения.

«Роскошно выглядит для своего возраста»;

«Красотка»;

«Такая естественная. Просто супер. Приятно смотреть», — восторгаются подписчики в комментариях.

Звезда сериала «Клон» Джованни Антонелли. Фото: Instagram* / giovannaantonelli

Известно, что Антонелли — мать троих детей. Актриса ранее говорила, что старается поддерживать форму, следит за питанием и регулярно посещает тренажерный зал.

На момент съемок звездного для нее «Клона» Антонелли было 24 года. Когда проект завершился, актриса продолжила сниматься в бразильских сериалах и фильмах. Кроме того, она вышла замуж за партнера по «Клону» Мурилу Бенисиу, в 2005-м у них родился сын Пьетро. Однако спустя год пара подала на развод. Мурило помешал бывшей жене переехать с новым мужем в США, запретив вывоз сына из Бразилии. Из-за судебных тяжб второй брак Антонелли распался спустя четыре месяца после свадьбы. В 2009-м актриса вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал режиссер Леонардо Ногейра. В браке родились близняшки София и Антония.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американская актриса Деми Мур снялась в откровенных купальниках, чем восхитила поклонников.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ