Уничтожение ВСУ и подготовка мобилизованных: лучшее видео за сегодня

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Военнослужащие учатся стрелять из разных видов вооружений — включая гранатометы и артиллерийские орудия. Тем временем их более опытные коллеги давят националистов.

Мобилизованные россияне продолжают проходить боевую подготовку для эффективной работы в зоне спецоперации по защите Донбасса. В самой зоне СВО продолжают выполнять свой долг профессиональные военнослужащие. 5-tv.ru выбрал самые яркие видео последних дней по этим темам.

Так, на военном полигоне в Московской области призванных из запаса граждан готовят с использованием передовых технологий — системы лазерных имитаторов стрельбы и поражения (ЛИСП). Они позволяют инструкторам создать условия огневого контакта — в результате процесс обучения становится максимально приближенным к реальной боевой обстановке.

Также обучение мобилизованных продолжается на полигоне «Лужский» в Ленобласти. В составе артиллерийских подразделений они проходят слаживание, участвуют в стрельбах полным зарядом в составе батарей. В частности, военнослужащие поразили мишени осколочно-фугасными снарядами из 152-миллиметровых гаубиц Д-20.

Комплексные занятия с мобилизованными гражданами прошли и на полигонах ВВО в Забайкалье. Стрельба велась из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических станковых гранатометов АГС-17 «Пламя». Также на занятиях применялись автоматы АК-12, пулеметы и ручные осколочные гранаты.

В зоне специальной военной операции были сняты яркие кадры боевой работы подразделений ВДВ. С помощью беспилотников они обнаружили живую силу и бронетехнику ВСУ, после чего нанесли удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами.

Наконец, Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Они нанесли удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Ранее 5-tv.ru публиковал репортаж с передовой, в котором показаны кадры работы артиллеристов по позициям ВСУ.