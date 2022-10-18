Жителей нескольких районов Херсонской области переместят на левый берег Днепра

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; Telegram / Владимир Сальдо

Решение принято в связи с опасностью затопления территорий из-за планируемого разрушения плотины Каховской ГЭС.

Жители ряда районов Херсонской области будут перемещены на левый берег Днепра. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра», — сообщил он в обращении, опубликованнов в его Telegram-канале.

По его словам, это было сделано в связи с опасностью затопления территорий из-за планируемого разрушения плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанции выше по течению Днепра.

«Это решение вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение было отбито. Там, где действуют военные, гражданским людям не место. Пусть армия России выполнит свою задачу», — подчеркнул Сальдо.

Он отметил, что ключевой задачей является сохранение человеческих жизней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что желающим переехать в регионы России жителям Херсонской области будет оказана поддержка и выданы сертификаты на покупку недвижимости.