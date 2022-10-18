Призывы израильского министра отправить оружие в Киев назвали «бурей в стакане воды»

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В преддверии выборов в парламент некоторые израильские политики делают необдуманные высказывания и пытаются спекулировать на горячей теме, считает эксперт.

Заявления о поставках киевскому режиму оружия из Израиля, на которые уже отреагировали в РФ, — не более чем «буря в стакане воды». Такого мнения придерживается обозреватель EADaily Игорь Левитас.

В своей публикации он призвал обратить внимание на автора скандального заявления — израильского министра по делам диаспоры Нахмана Шая. Именно он в Twitter написал о том, что «пришло время поставлять Украине военную помощь, как это делают США и НАТО». Поводом Шай назвал то, что Иран якобы передает баллистические ракеты России.

«Этот 75-летний политик никакого веса на политической арене Израиля не имеет. Это политическая проститутка, который практически всю жизнь работал в разных организациях пресс-секретарем. Типичный журналист-популист», — написал в своей статье Левитас.

Обозреватель подчеркнул, что воинственная риторика израильского министра объясняется скорыми выборами в Кнессет (парламент), в преддверии которых каждый местный политик, «даже такое ничтожество, как Шай», пытается набрать голоса.

«Поскольку тема взаимоотношений Ирана и Израиля очень актуальна для еврейского государства уже много лет и имеет богатую на события историю, то практически все политики, даже левые (как в случае с Шаем), готовы на ней поспекулировать в надежде привлечь голоса избирателей», — подчеркивает автор.

Левитас делает вывод, что заявление о поставках Израилем оружия Украине — «очередное глупое высказывание политика, не имеющего никакого веса», иначе говоря, «буря в стакане воды».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский возмутился тем, что Израиль за последние семь месяцев не поставил оружия Киеву.