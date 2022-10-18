Улетевший в США Никита Пресняков избавляется от недвижимости в России

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После объявления частичной мобилизации в России продолжают всплывать новые подробности жизни артиста, который сбежал из страны.

Певец и внук артистки Аллы Пугачевой Никита Пресняков, который улетел в США после начала частичной мобилизации, пытается избавиться от имущества в России. Как пишет KP.RU, речь идет о земельном участке и построенном на нем одноэтажном здании в одной из станиц Краснодарского края. Сейчас там находится магазин одной из известных торговых сетей.

На одном из сайтов недвижимости с начала июля опубликовано объявление о продаже недвижимости по этому адресу. Продавец даже снизил ценник с 20,5 миллиона до 20 миллионов рублей. В последний раз сообщение редактировалось 7 октября. В тексте говорится о продаже действующего магазина с договором до 2028 года. Арендная ставка — 236 тысяч рублей в месяц, до апреля 2023 года она снижена до 160 тысяч. Кроме того, реальному покупателю обещают хороший торг.

Пока неизвестно, зачем музыканту понадобилась земля на Кубани. Возможно, это связано с бизнесом Пугачевой, которая когда-то владела заводом в Крымске, на котором выпускали чипсы «АБ» и джин-тоник в баночках с портретом певицы.

Как ранее писал 5-tv.ru, Пресняков оставил свою жену Алену Краснову в России.