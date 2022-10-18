Уехавшие из РФ звезды стали зарабатывать в разы меньше

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky; 5-tv.ru

Эксперты подсчитали: если в России сокращение концертных доходов звезд составляет от 30 до 50%, то за границей можно говорить о падении сборов от продаж билетов минимум в 2-3 раза.

Заработки российских артистов, покинувших Россию, снизились вдвое, а то и втрое! Звездам, которые на родине собирали огромные залы и даже стадионы, теперь приходится привыкать к камерной обстановке. Вот и Земфиру можно все чаще увидеть на чьей-то свадьбе. И Семен Слепаков с трудом распродает билеты. Кто занял их место здесь? Об этом Георгий Гривенный.

Уехавшие звезды падают вместе с доходами. И даже при свете прожекторов видно, что аншлаг в израильском местечке Нес-Циона и аншлаг, к примеру, в Кремлевском дворце — две большие разницы. Максиму Галкину*, привыкшему к полным российским залам, в туре по Земле Обетованной явно тесновато. Да и супруга звездного пародиста Алла Пугачева сходила на концерт Бориса Гребенщикова в небольшой тель-авивский зал с почти камерной атмосферой.

И тут, сколько «не мечи билеты на стол», много не заработаешь. Эксперты подсчитали: если в России сокращение концертных доходов звезд составляет от 30 до 50%, то за границей можно говорить о падении сборов от продаж билетов минимум в 2-3 раза.

«Оборот отрасли, если брать исполнительский сегмент, сократился чуть ли не вдвое. Галкин или Гребенщиков выступают в залах, по размеру не сравнимых с теми, что были раньше. Конечно, это можно компенсировать стоимостью билетов, но сейчас и в Европе, и в Израиле не такие больше экономические достижения, чтобы люди могли позволить себе тратить на билеты по 200-500 долларов, как это было раньше», — сказал аналитик рынка развлекательной индустрии Евгений Сафронов.

Логичный ход — поднять гонорары за выступления. Ведь на продажах билетов зарабатывают организаторы, а артист, как правило, кладет в карман фиксированную выплату. Нам удалось получить самый свежий бытовой райдер того же Максима Галкина. Тут уже привычная «лучшая гостиница в городе», «персональный официант» и «даже язык с хреном и горчицей в гримерке», но самое главное — вот этот ответ концертного директора на вопрос, сколько стоит пригласить Максима ведущим корпоратива.

Ведение стоит 100 тысяч евро перечислением на счет Максима. Четыре человека на выезде. Два первых класса, два — эконом, два випа на вылет, прилет, гостиница, машины, суточные.

При этом в декабре 2019 года Галкин оценивал два часа своей работы на празднике чужой жизни в 3,5 миллиона рублей, по тогдашнему курсу — ровно 50 тысяч евро.

Вот и Земфире, и другим покинувшим Россию исполнителям, приходится прибегать к той же тактике. «Гонорар больше, хотя цены на билеты меньше».

В Тель-Авиве, Праге, Гааге, да и в Вашингтоне с Нью-Йорком и Майями уже почти не осталось желающих лицезреть «отъехавших кумиров» более, чем за 200 баксов.

Получается, чтобы гарантированно заработать без длинных концертных туров, уехавшим звездам «бомбить» по свадьбам, юбилеям, корпоративам — наш звонок с предложением выступить на торжестве богатого клиента помог понять финансовые аппетиты той же Земфиры.

«Завтра мне нужна предоплата 200 тысяч евро, чтобы я начал разговор, всего это будет 300 тысяч евро за свадьбу, плюс- райдеры от страны пребывания. Нужно быть готовым к тому, что вы потратите на Земфиру полмиллиона евро», — сообщил ее концертный директор.

Многие, впрочем, умерили свои гонорарные запросы. Семен Слепаков готов ужаться почти в два раза — в России просил за вечер в среднем 4,5 миллиона рублей, сейчас готов шутить примерно за 2,5 миллиона, точнее — за 40 тысяч евро. Но при этом его концертный директор уточняет: в Россию ни ногой, только теплые края.

«Стандартный ценник — 40 тысяч евро, но как бы поскольку он там и находится», — сказал концертный директор Слепакова.

Раньше было в Москве и 50 тысяч евро, сейчас — поменьше Все опрошенные нами эксперты рынка шоу-бизнеса отмечают: покинувшие Россию звезды теряют не просто деньги, а куда большие ценности — контакт со своей публикой, а значит — и вдохновение, и постоянную практику.

А вот цифры продаж билетов в России говорят о том, что концертный рынок, даже несмотря на неспокойное время, имеет явную тенденцию к росту.

«Про ситуацию российского шоу бизнеса я сказал, он укрепил свои позиции, стал богаче, ярче, шире. Во всех смыслах, конечно, за счет того, что, очевидная история, ушли многие интересные артисты, но их объективно нет, пространство расширилось, увеличилась возможность для выступлений», — пояснил музыкальный продюсер Сергей Пудовкин.

Закон рынка. Концерты, а значит –и деньги уехавших быстро получают те, кто остался. А ведь скоро начнется самое сладкое — сезон новогодних корпоративов. Наблюдать за этой «зимней жатвой» российского шоу-бизнеса из теплого Израиля многим будет вдвойне обидней.

* — признан физлицом-иноагентом в РФ