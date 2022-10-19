Сотрудники ФСБ задержали 123 подпольных оружейника в 45 регионах России

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ; 5-tv.ru

Подозреваемые восстанавливали боевое оружие — из незаконного оборота изъяли 353 огнестрельные единицы.

Оперативники ФСБ пресекли работу десятков подпольных мастерских, где для дальнейшего сбыта восстанавливалось боевое оружие.

Из незаконного оборота изъяли 353 огнестрельные единицы, в том числе времен Великой Отечественной. В списке не только легкое вооружение, но и тяжелое — противотанковое ружье, автоматический гранатомет и пулеметы.

Кроме того, найдены и изъяты артиллерийские снаряды, мины, 79 килограммов взрывчатки и почти 38 тысяч патронов разного калибра.

В результате федерального рейда в 45 регионах страны задержаны 123 человека, им предъявлено обвинение в незаконном обороте и переделке оружия.