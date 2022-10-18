В Госдуме решили бороться с недобросовестными управляющими компаниями

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Надо учесть множество нюансов. Ведь бизнес можно на кого-то переписать, едва запахнет жаренным. Жилконторы тоже хорошо знают закон.

Сегодня в Госдуме — первое чтение поправок в законопроект, который, по задумке должен навсегда убрать с рынка недобросовестные управляющие компании. Это те, где деньги с хозяев квартир берут исправно. Иногда даже больше, чем нужно. Но при этом со стен в подъезде отваливается штукатурка, трубы текут, а лифты не ремонтируются годами. Так вот теперь предлагается вносить в черный список не только сами конторы, но и их учредителей. Что это даст — разбирался Максим Облендер.

«Ой, извините, у нас ковид. Мужчина, не трогайте меня, пожалуйста! Вы без перчаток, без маски, а вы кто? — Жилец. Сюда пришел».

Жилкомсервис в Нижнем Новгороде устраивает настоящее шоу, лишь бы не комментировать скандал с поддельными подписями. Жильцы этого дома удивились новым суммам в платежках.

«Они выросли в 30 раз, они стали 450, 500, 600 рублей», — рассказывают жильцы.

И это только за общедомовые нужды. Оказалось, жильцы якобы сами голосовали за повышение. А еще согласились, чтобы долги неплательщиков раскидывали на всех, кто платит.

«Все, что галочками отмечено, — это 10 новых пунктов! — Ой, даже дератизация и дезинсекция».

В этом доме в Петербурге абсолютно та же история. Все новые пункты и суммы в квитанциях. Те же неизвестно, чьи подписи в протоколах собраний.

«И когда мы увидели свои протоколы, мы увидели, что они фальшивые, что они не соответствуют нашим результатам голосований», — сообщила Наталья Егорушкина.

Сменить жилконтору не удается: компания должна ресурсоснабжающим организациям 800 миллионов рублей и пока не расплатится, сменить ее нельзя.

Можно увидеть, как обслуживает жилкомсервис этот дом: в подъездах старые, древние окна, вот такие стены с осыпающейся штукатуркой. Да и сами подъезды грязные. Хотя здесь висит график уборки лестничной клетки, по которому раз в неделю должна проводиться влажная уборка. Но ни одной подписи в графике нет.

ЖКС давно уволила и дворников и сантехников — всех. Жильцы уверены, деньги контора вывела и готовится к банкротству. Но самое, любопытное: если в домах Петербурга или Новгорода избавятся от этих контор, их учредители могут зарегистрировать новую компанию и продолжить в том же духе. Закон пока позволяет. Но в Госдуме решили разобраться с жилкомсервисами-оборотнями. Создать реестр недобросовестных фирм.

«Если мы за плохую работу мы дисквалифицируем с рынка управляющую компанию, то вместе с ней с рынка удаляются если простым языком говорить и ее владельцы, то есть учредители», — рассказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Почему важно убрать всю цепочку — объясняют специалисты. Отстранять просто директора бесполезно.

«Де факто управляющими конторами рулят, управляют их собственники, а не какой-то номинальный директор, который в кабинете сидит, поэтому, если будет введена такая норма, с такими компаниями можно будет побороться»», — пояснил заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ контроль» Сергей Сохранов.

Запрет для собственников — лишь первый этап. Надо учесть множество нюансов. Ведь бизнес можно на кого-то переписать, едва запахнет жаренным. Жилконторы тоже хорошо знают закон.

«Они общаются с юристами, у них собственники будут другие. Это понятно. Это техническая операция и, к сожалению, никак это не поможет. Поможет только одно — если за подделку подписей просто пойдут посадки», — сказал депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев.

Возможно, в новом законопроекте о недобросовестных УК стоит уточнить и этот момент. Правоохранительные органы подтверждают — да, неоднократно возбуждались уголовные дела по поддельным протоколам, но так же и закрывались. Привлечь кого-то к ответственности не удавалось по простой причине. Так и не выяснили, кто именно в жилконторе расписывался «за того парня».