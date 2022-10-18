Коллапс и отмены: подведены первые итоги общенациональной забастовки во Франции

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Протестующие требуют от властей обратить внимание на падающий уровень жизни из-за высокой инфляции. В ответ они слышат просьбы «быть ответственными».

Транспортный коллапс, отмена занятий в школах и университетах, неработающие автозаправки — вот лишь первые итоги массовой забастовки во Франции.

Межпрофессиональная манифестация охватила практически все сферы. Бастуют почти 6% преподавательского состава страны, сотрудники заводов «Рено». Работники 11 атомных электростанций снизили выработку энергии, железнодорожники Парижа не вывели на маршруты около половины поездов. Люди требуют защитить их уровень жизни в условиях стремительных темпов роста инфляции.

Жители республики настаивают на повышении зарплат, ведь продукты питания в стране подорожали с начала года почти на 15%, а цены на бензин на некоторых заправках достигают уже трех евро.

Социальный протест требует от властей Франции конкретных мер и решений, однако президент Эммануэль Макрон на днях призвал профсоюзных лидеров «проявить ответственный подход и решать вопросы за столом переговоров».